Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании

Санкт-Петербург, 24 мая. Женщина вызвала такси, а во время поездки поругалась с шофером. Позднее она обратилась к правоохранителям с заявлением о нападении сексуального характера.

Местная жительница рассказала оперативникам, что села в машину поздно ночью, но вскоре якобы стала жертвой изнасилования. Позднее она вновь написала заявление с просьбой прекратить расследование, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Петербурженка заметила, что в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения и поссорилась с водителем, который не причинял ей вреда.

Полиция города ранее задержала мужчину, который напал на свою сожительницу, а после изнасиловал ее, сообщало Федеральное агентство новостей. У пострадавшей медики после госпитализации диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на голове.