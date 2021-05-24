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Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
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Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
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Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника

  /   Обновлено: 24 мая 2021 17:27
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 мая. Полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города, избившего свою знакомую.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, преступление произошло в квартире дома на Светлановском проспекте. В ходе конфликта 29-летний петербуржец с уголовным прошлым напал на свою 30-летнюю приятельницу и нанес ей множественные удары по лицу.

Покалеченная женщина заявила о случившемся в дежурную часть и обратилась за помощью к медикам. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом скулы, вывих зуба и множественные ушибы.

Подозреваемого в избиении мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийства или причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее случай жестокого избиения в Санкт-Петербурге произошел во время семейного конфликта. Разъяренный мужчина нанес несколько ударов теще, которая пыталась защитить ребенка от отца, писал ФАН.

больница полиция избиение травмы
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Все новости / Происшествия / Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
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