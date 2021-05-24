Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника

Санкт-Петербург, 24 мая. Полиция возбудила уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города, избившего свою знакомую.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, преступление произошло в квартире дома на Светлановском проспекте. В ходе конфликта 29-летний петербуржец с уголовным прошлым напал на свою 30-летнюю приятельницу и нанес ей множественные удары по лицу.

Покалеченная женщина заявила о случившемся в дежурную часть и обратилась за помощью к медикам. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом скулы, вывих зуба и множественные ушибы.

Подозреваемого в избиении мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийства или причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее случай жестокого избиения в Санкт-Петербурге произошел во время семейного конфликта. Разъяренный мужчина нанес несколько ударов теще, которая пыталась защитить ребенка от отца, писал ФАН.