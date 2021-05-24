Жителей Петербурга не будут материально мотивировать для вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 24 мая. Власти Санкт-Петербурга не намерены предлагать горожанам денежное вознаграждение или скидочные карты за вакцинацию от коронавируса.

Главным стимулом для прививки от COVID-19 должна оставаться забота о собственном здоровье, заявил глава комздрава Северной столицы Дмитрий Лисовец. Мотивирующие материальные акции окажутся неэффективными, считает председатель.

Сейчас жителям Петербурга доступны три вакцины против коронавируса. Среди них «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». О дефиците вакцин в городе речи не идет, подчеркнул Лисовец.