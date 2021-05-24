Петербуржец проехал 8 км на капоте машины обиженной жены

Санкт-Петербург, 24 мая. Жительница Северной столицы сбила собственного мужа и провезла его на капоте несколько километров. Полиция проверяет информацию.

Инцидент произошел в Красном Селе. В Сети появилось видео, на котором мужчина едет на капоте автомобиля. Водитель провез «пассажира» в таком положении не менее восьми километров на приличной скорости.

Автомобилистом оказалась женщина, а «пассажиром» ее супруг, на которого она обиделась. Мужчина запрыгнул на капот машины во дворе дома, пытаясь остановить разъяренную жену, которая явно не желала разговаривать с обидчиком.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, полицейские изучают обстоятельства инцидента. Заявление в полицию пока не поступало.