Власти Петербурга отказались от праздничного салюта на День города

Санкт-Петербург, 24 мая. Свой 318-й день рождения 27 мая отметит Северная столица. Смольный уже опубликовал праздничную программу на этот день.

Официальный запрос, будет ли в 2021 году праздничный салют, в пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга направили «Невские новости». Отвечая журналистам, в Смольном сообщили, что в программе мероприятий представлены все актуальные сведения. Из документа следует, что праздничный фейерверк жители и гости города на Неве не увидят второй год подряд.

Городские монументы, расположенные на Казанской площади Санкт-Петербурга, привели в порядок в честь Дня города. Коммунальщики очистили от скопившейся грязи памятники Михаилу Кутузову и Барклаю де Толли.