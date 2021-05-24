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24 мая 16:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:18
Происшествия
Житель Петербурга попал в больницу с разбитой головой и переломами
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
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Экономика
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Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга

Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 24 мая. Врачи Детской городской больницы №5, куда поступил пострадавший школьник, сообщили о пациенте в дежурную часть.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, 16-летнего местного жителя обнаружили в лесополосе, расположенной около железнодорожных путей по проспекту Обуховской Обороны. Подростка с острым отравлением этанолом госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полицейские связались с матерью юноши и выяснили, что школьник уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и состоит на учете ПДН. В отношении молодого человека составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте, сообщал ФАН. Инцидентом заинтересовались правоохранители.

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