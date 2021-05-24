Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 24 мая. Врачи Детской городской больницы №5, куда поступил пострадавший школьник, сообщили о пациенте в дежурную часть.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, 16-летнего местного жителя обнаружили в лесополосе, расположенной около железнодорожных путей по проспекту Обуховской Обороны. Подростка с острым отравлением этанолом госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полицейские связались с матерью юноши и выяснили, что школьник уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и состоит на учете ПДН. В отношении молодого человека составили протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте, сообщал ФАН. Инцидентом заинтересовались правоохранители.