Упавший под поезд на «Лиговском проспекте» пассажир выжил и находится в реанимации

Санкт-Петербург, 24 мая. Упавшим на рельсы станции метро «Лиговский проспект» пассажиром оказался ребенок. Его подключили к ИВЛ.

Установлена личность пассажира, который упал на рельсы на станции «Лиговский проспект». Им оказался подросток. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу.

Врачи диагностировали у него повреждения внутренних органов и переломы. В настоящее время пострадавший находится на искусственной вентиляции легких. Медики оценили его состояние как очень тяжелое.

Напомним, инцидент произошел на участке «Площадь Александра Невского» — «Спасская», сообщал ФАН. Там было приостановлено движение поездов из-за падения пассажира. Мальчика достали из-под состава и передали медикам.