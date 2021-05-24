Поклонники «Кино» оценили шансы группы победить на Евровидении

Санкт-Петербург, 24 мая. Владелец петербургской галереи Arts Square Gallery Михаил Сасонко высказался о возможном участии группы «Кино» в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Поклонники творчества ныне покойного Виктория Цоя приняли участие в пресс-конференции о визуальной культуре эпохи группы «Кино». Мероприятие состоялось на площадке Медиагруппы «Патриот». Журналисты поинтересовались у Михаила Сасонко, как он оценивает шансы рокеров на победу в Евровидении, если фронтмен группы был бы жив.

«Группа «Кино» и Евровидение — это две большие разницы. Надеюсь, что музыканты не дойдут до этого», — заметил галерист.

А кандидат филологических наук, арт-директор Arts Square Gallery Артем Магалашвили считает, что Виктор Цой мог бы стать хорошим режиссером.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Зрители Евровидения за последние годы видели немало талантливых рок-музыкантов. В 2006 году победителями конкурса стала финская команда Lordi, они исполнили песню Hard Rock Hallelujah. А на Евровидении-2021 первое место заняли итальянские рокеры Maneskin, обойдя французскую певицу Барбару Прави и швейцарского исполнителя Gjon's Tears.

Ранее художник Сергей Бугаев рассказал о петербургском фестивале «Нерв времени», в рамках которого состоится выставка, посвященная группе «Кино». В экспозицию вошли работы Тимура Новикова, Евгения Козлова, Андрея Крисанова, Олега Котельникова и Боба Кошелохова.