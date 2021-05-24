Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте

Санкт-Петербург, 24 мая. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах травмирования 11-летнего мальчика.

Инцидент произошел во время тренировки в спортивном комплексе Невского района. Подросток прыгал на батуте и неудачно приземлился на голову. В итоге был срочно госпитализирован с травмами. Врачи диагностировали у 11-летнего мальчика компрессионный перелом трех грудных позвонков. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция организовала проверку по факту случившегося.

Урок физкультуры закончился для петербургского школьника травмой, сообщал ФАН. Медики диагностировали ему закрытый перелом нижней трети правой лучевой кости без смещения.