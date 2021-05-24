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14:44
Общество
Три официальных пляжа готовят к открытию в Новосибирске
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
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Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»

Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
Global Look Press  /  Tatiana Braslavskaya

Санкт-Петербург, 24 мая. Актер, музыкант и художник Сергей Бугаев, известный под псевдонимом Африка, описал главную идею фестиваля «Нерв времени», посвященного визуальной культуре эпохи группы «Кино».

Фестиваль открылся в Петербурге в Arts Square Gallery 8 мая выставкой «Русский рок. Взгляд Джоанны Стингрей». Работы американской певицы и актрисы, ставшей одним из главных популяризаторов советской и постсоветской рок-культуры на Западе, будут выставлены до 1 августа 2021 года.

««Нерв времени» — большой художественный фестиваль. Идея — показать культурный феномен, существовавший в Петербурге. Это визуальная культура, которая существовала вокруг группы «Кино». Она сейчас вызывает большой интерес», — рассказал Бугаев на встрече в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам художника, сейчас наше информационное пространство поглощено Западом. По этой причине часть проекта связана с необходимостью опомниться и воссоздать культурную среду Петербурга, отметил актер.

«Еще один аспект — взаимодействие русской и американской культуры. Музыка сама прокладывает себе дорогу. Сейчас [наблюдается] подлинное отсутствие информации и русских героев», — сказал Бугаев.

Художник подчеркнул, что все представленные на выставке снимки уникальны. Он также добавил, что с возобновлением выступлений группы «Кино» жизнь Виктора Цоя и его окружения снова представляют интерес.

В экспозицию фестиваля «Нерв времени» вошли работы Тимура Новикова, Евгения Козлова, Андрея Крисанова, Сергея Бугаева, Олега Котельникова и Боба Кошелохова. Все они в разное время работали с музыкантами группы «Кино».

музыка кино выставка
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Все новости / Общество / Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
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