Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»

Санкт-Петербург, 24 мая. Актер, музыкант и художник Сергей Бугаев, известный под псевдонимом Африка, описал главную идею фестиваля «Нерв времени», посвященного визуальной культуре эпохи группы «Кино».

Фестиваль открылся в Петербурге в Arts Square Gallery 8 мая выставкой «Русский рок. Взгляд Джоанны Стингрей». Работы американской певицы и актрисы, ставшей одним из главных популяризаторов советской и постсоветской рок-культуры на Западе, будут выставлены до 1 августа 2021 года.

««Нерв времени» — большой художественный фестиваль. Идея — показать культурный феномен, существовавший в Петербурге. Это визуальная культура, которая существовала вокруг группы «Кино». Она сейчас вызывает большой интерес», — рассказал Бугаев на встрече в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам художника, сейчас наше информационное пространство поглощено Западом. По этой причине часть проекта связана с необходимостью опомниться и воссоздать культурную среду Петербурга, отметил актер.

«Еще один аспект — взаимодействие русской и американской культуры. Музыка сама прокладывает себе дорогу. Сейчас [наблюдается] подлинное отсутствие информации и русских героев», — сказал Бугаев.

Художник подчеркнул, что все представленные на выставке снимки уникальны. Он также добавил, что с возобновлением выступлений группы «Кино» жизнь Виктора Цоя и его окружения снова представляют интерес.

В экспозицию фестиваля «Нерв времени» вошли работы Тимура Новикова, Евгения Козлова, Андрея Крисанова, Сергея Бугаева, Олега Котельникова и Боба Кошелохова. Все они в разное время работали с музыкантами группы «Кино».