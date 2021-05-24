В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу

Санкт-Петербург, 24 мая. Врачи Детской городской больницы №1 спасают ребенка. О поступившем в медучреждение маленьком пациенте доктора сообщили в дежурную часть.

Сотрудники полиции пообщались с матерью потерпевшего малыша и выяснили, что ребенок травмировался во время приема пищи. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мальчик случайно опрокинул на себя тарелку с горячей кашей.

Медики диагностировали у ребенка термический ожог лица первой степени. Госпитализация мальчику не потребовалась, его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Уфе. Ребенок оперся на москитную сетку, пока находился без присмотра матери, писал ФАН.