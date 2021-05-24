Петербургские силовики пришли с рейдом на рынок Апраксин двор

Санкт-Петербург, 24 мая. Полиция проверяет торговую территорию на предмет нарушения миграционного законодательства и правил торговли.

Рынок Апраксин двор в центре Санкт-Петербурга вновь оказался под пристальным вниманием правоохранительных органов. По данным источника, в настоящее время входы на рынок перекрыты.

На территории Апраксина двора проводится масштабная проверка для выявления незаконного пребывания мигрантов в России, а также нарушений правил торговой деятельности. Сообщается о нескольких задержанных.

ФАН писал об изъятии на территории рынка контрафактной продукции. Сотрудники таможенного контроля в ходе проверки обнаружили товары без маркировки на сумму в 15 млн рублей.