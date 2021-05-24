Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Девушка скончалась в результате отравления психотропным веществом в одном из торговых центров. Она состояла в благотворительной организации.

Тело 20-летней медсестры было обнаружено в туалете ТЦ в центральной части города, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По версии врачей, смерть девушки наступила из-за отравления неустановленным психотропным веществом.

Погибшая имела квалификацию по уходу за тяжелобольными людьми. Также она являлась волонтером в благотворительной организации.

Полиция обнаружила труп пожилого мужчины в комнате охраны общежития под Петербургом, писал ФАН.