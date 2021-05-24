Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли отмыли в преддверии дня рождения Петербурга

Санкт-Петербург, 24 мая. Городские службы привели в порядок монументы, расположенные на Казанской площади в Северной столице.

Они помыли памятники в честь Михаила Кутузова и Барклая де Толли. Для очистки коммунальщики использовали различные средства, а также спецтехнику. Для удобства к памятникам подогнали транспорт с автовышкой. Соответствующие работы связаны с подготовкой к празднованию Дня города в Петербурге.

Праздничные мероприятия пройдут 27 мая. В этот день Северная столица отметит свое 318-летие. Из-за ряда действующих в городе ограничений праздничная программа не будет столь насыщенной, как в прошлые годы. Тем не менее некоторые мероприятия все же состоятся. Например, запланирована церемония вручения удостоверений и знаков почетным гражданам, пишет газета «Петербургский дневник».

Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом матчей Евро-2020. Эта «должность» должна была достаться животному еще в прошлом году. Однако в 2020-м спортивное мероприятие отменили из-за ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции.