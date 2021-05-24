Пробка образовалась из-за ДТП с автобусом на Кантемировском мосту в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 мая. Два автомобиля и маршрутка столкнулись в Северной столицу. Съезд с Кантемировского моста на Выборгскую сторону был почти полностью перекрыт.

Авария произошла возле Кантемировского моста со стороны станции метро «Лесная» накануне вечером. Дорогу не поделили две легковушки и автобус. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

Водитель общественного транспорта съезжал с моста, легковушки, двигавшиеся со стороны Выборгской набережной, не пропустили маршрутку. Одна из иномарок в результате аварии «потеряла» часть капота. О пострадавших пока информации нет. Из-за ДТП на месте происшествия образовалась пробка.

Три машины столкнулись на Новорижском шоссе, сообщал сайт 360tv.ru. Образовалась внушительная пробка.