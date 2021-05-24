Марокканский грузчик получил тяжелые травмы при падении стеллажа на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 24 мая. Мигрант был помещен в операционный блок со множественными переломами. Он заработал тяжелые травмы, подрабатывая грузчиком на Невской мануфактуре.

Уроженец Марокко был госпитализирован в тяжелом состоянии после несчастного случая на территории петербургского предприятия, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Мигрант пострадал в результате падения стеллажа с трубами.

Мужчину, который подрабатывал грузчиком, оперативно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и грудной клетки.

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