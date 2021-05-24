Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти

Санкт-Петербург, 24 мая. История с упавшим на рельсы пассажиром метрополитена закончилось благополучно. По данным источника, его извлекли из-под состава, он живой.

В настоящее время движение по четвертой ветке метро осуществляется в штатном режиме, постепенно восстанавливается интервал следования поездов.

Пассажиры ранее сообщали об инциденте на станции метро «Площадь Александра Невского», где с платформы на рельсы упал человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Москве падение с платформы на станции «Тульская» привело к травме 52-летней женщины. Она упала от головокружения, сообщал ФАН.