Очевидцы сообщили о падении человека на рельсы в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 24 мая. Пассажиры петербургского метро стали свидетелями происшествия. На их глазах на рельсы упал человек.

Инцидент произошел на станции «Площадь Александра Невского».

Похожее происшествие зарегистрировано в московском метро, на станции «Тульская». Согласно первоначальным данным, на рельсы упала 52-летняя пассажирка. Она неосмотрительно встала недалеко от края платформы, у нее закружилась голова. В результате падения женщина получила перелом ноги. Машинист успел остановить состав, сообщал ФАН.