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10:13
Общество
Умер заслуженный тренер СССР Дмитрий Миндиашвили
10:12
Происшествия
Генпрокуратура передала материалы дела Гагиева в суд
10:11
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Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
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Очевидцы сообщили о падении человека на рельсы в метро Петербурга

  /   Обновлено: 24 мая 2021 09:39
Происшествия
Очевидцы сообщили о падении человека на рельсы в метро Петербурга
Невские Новости  /  Андрей Лящев

Санкт-Петербург, 24 мая. Пассажиры петербургского метро стали свидетелями происшествия. На их глазах на рельсы упал человек.

Инцидент произошел на станции «Площадь Александра Невского».

Похожее происшествие зарегистрировано в московском метро, на станции «Тульская». Согласно первоначальным данным, на рельсы упала 52-летняя пассажирка. Она неосмотрительно встала недалеко от края платформы, у нее закружилась голова. В результате падения женщина получила перелом ноги. Машинист успел остановить состав, сообщал ФАН.

метро рельсы падение
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