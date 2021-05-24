Петербуржцам сообщили об изменениях в движении составов на оранжевой ветке метро

Санкт-Петербург, 24 мая. Движение на оранжевой ветке метро Северной столицы частично приостановлено. Поезда следуют только от станции «Улица Дыбенко» до «Площади Александра Невского».

Движение на участке «Площадь Александра Невского» — «Спасская» приостановлено. Причины произошедшего уточняются. Изменения в движении составов на оранжевой ветке метро наблюдаются с 09:18 по московскому времени.

Станцию метрополитена «Ладожская» могут закрыть на ремонт. Соответствующий проект уже готов, заявил глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.