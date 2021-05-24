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Названо число умирающих от алкоголя и наркотиков россиян
08:34
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Глава Минюста Чуйченко оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
08:23
Экономика
Власти РФ ищут способ снизить цены на пластиковую упаковку
08:17
Экономика
Титов призвал снять ограничения по видам деятельности для самозанятых
08:14
Экономика
Названы пять самых многообещающих компаний для вложений в акции
08:03
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» не разговаривал с отцом девять лет
08:03
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Пейдж Ванзант устроила фотосессию в бюстгальтере и диадеме
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Милонов уверен, Манижа своей бездарностью полностью соответствовала Евровидению
07:59
Политика
МИД России заявил о необходимости прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР
07:57
Шоу-бизнес
Режиссер «Форсажа» объяснил, почему он снял столько частей
07:56
Армия
Военный эксперт назвал преимущества российского вооружения перед НАТО
07:54
Общество
Около 40 кораблей поднимут со дна бухты на Камчатке
07:54
Происшествия
Килограмм наркотиков нашли в детском электромобиле на Сахалине
07:51
Спорт
«Вашингтон» Овечкина уступил «Бостону» и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
07:46
Общество
«Форсаж-9» стал самым популярным фильмом прошедших выходных в России
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Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте

  /   Обновлено: 24 мая 2021 08:08
Происшествия
Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте
Pr Scr youtube.com  /  Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село

Санкт-Петербург, 24 мая. Женщина сбила пешехода в Красном Селе и провезла его на капоте восемь километров.

Инцидент засняли камеры наружного видеонаблюдения. Кадры странного ДТП появились в интернете в воскресенье. Женщина прокатила пешехода на капоте из Красного Села до деревни Яльгелево в Ленинградской области.

Согласно опубликованному видео, инцидент случился в одном из дворов Санкт-Петербурга. Мужчина хотел пообщаться с водителем, однако та резко тронулась с места. Неизвестный попытался преградить движение, однако жительницу Северной столицы это не остановило. Об этом информируют «Невские новости».

Страница «ВКонтакте» «Транспортный коллапс, Красное Село» сообщает, что пешеход проехал на капоте около восьми километров. Подписчики предположили, что инцидент произошел между возлюбленными. Также была версия, что пострадавший пытался предотвратить угон авто.

Накануне сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Санкт-Петербурге. Злоумышленники вырвали телефон из рук молодого человека поздно вечером.

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