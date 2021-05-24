Жительница Петербурга восемь километров катала пешехода на капоте

Санкт-Петербург, 24 мая. Женщина сбила пешехода в Красном Селе и провезла его на капоте восемь километров.

Инцидент засняли камеры наружного видеонаблюдения. Кадры странного ДТП появились в интернете в воскресенье. Женщина прокатила пешехода на капоте из Красного Села до деревни Яльгелево в Ленинградской области.

Согласно опубликованному видео, инцидент случился в одном из дворов Санкт-Петербурга. Мужчина хотел пообщаться с водителем, однако та резко тронулась с места. Неизвестный попытался преградить движение, однако жительницу Северной столицы это не остановило. Об этом информируют «Невские новости».

Страница «ВКонтакте» «Транспортный коллапс, Красное Село» сообщает, что пешеход проехал на капоте около восьми километров. Подписчики предположили, что инцидент произошел между возлюбленными. Также была версия, что пострадавший пытался предотвратить угон авто.

Накануне сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в ограблении студента в Санкт-Петербурге. Злоумышленники вырвали телефон из рук молодого человека поздно вечером.