Пользователи Сети восхищаются «кошкой-золушкой» из Петербурга

Санкт-Петербург, 23 мая. Кошка из Санкт-Петербурга прославилась в социальных сетях. Ей удалось привлечь внимание пользователей своим уникальным умением мыть пол.

Кошку с удивительными способностями зовут Лиса Алиса. Она любит чистоту и однажды во время ремонта взяла в лапы тряпку, рассказала мама хозяйки кошки Татьяна в интервью kp.ru. Старания домашней любимицы обычно поощряют лакомствами. Уборку кошка делает регулярно, а параллельно собирает лайки в социальных сетях.

Тряпку Алиса берет из ванной, а если не найдет, то может воспользоваться чьей-то футболкой или носком, отмечает Татьяна. У кошки есть потомство, и она активно обучает уборке своих котят. Алиса — представитель редкой породы Чаузи и любит не только убираться, но и путешествовать.

Ранее сообщалось о популярности бенгальской кошки Харли из Санкт-Петербурга. Ей удается покорять пользователей своей красотой и живописными фотографиями.