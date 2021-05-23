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новостей
20:29
Политика
Представитель Крыма предложил Украине провести новую демаркацию границы
20:29
Происшествия
В Свердловской области семилетний мальчик утонул в карьере
20:29
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею впервые с 2002 года обыграла команду Швеции
20:27
Политика
В Чехии увидели «стремление» России к контролю Европы
20:26
Шоу-бизнес
Разочарованный Соседов объяснил победу Италии на Евровидении засильем эпатажа
20:26
Экономика
Россиянам дали советы по инвестициям в криптовалюту в период коррекции
20:21
Политика
Британцы высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами
20:21
Армия
Леонков предупредил Норвегию о последствиях размещения подлодки ВМС США у границы РФ
20:21
Общество
Названы восемь опасных для здоровья последствий полного отказа от фруктов
20:20
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Киев хочет провести «мягкую украинизацию» от Закарпатья до Донбасса
20:19
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20:14
Шоу-бизнес
Певица Манижа прокомментировала скандал вокруг победителя Евровидения
20:13
Политика
Политолог указал на роль Финляндии в гибели жителей блокадного Ленинграда
20:13
Политика
Немецкий депутат ответил критикам после решения вакцинироваться «Спутником V»
20:10
Экономика
Новый инвестиционный сегмент набирает обороты в России
20:09
Экономика
Компания из КНР может взять под контроль крупнейшего производителя микрочипов
20:09
Общество
Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год
20:07
Ближний Восток
Йеменские хуситы пригрозили нанести удар по «странам-агрессорам»
20:07
Политика
Автор учебника по украинскому языку сообщил о ссылке на порносайт в книге
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Эксперты рынка объяснили ажиотажный спрос на ипотеку в Петербурге

Экономика
Эксперты рынка объяснили ажиотажный спрос на ипотеку в Петербурге
Pr scr stroi.mos.ru

Санкт-Петербург, 23 мая. Жители Санкт-Петербурга оформили 62 тысячи заявлений на ипотеку с начала 2021 года, что почти на 20 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты объяснили, с чем связана высокая активность покупателей на рынке недвижимости Северной столицы. По словам директора департамента жилой недвижимости Елизаветы Конвей, отмена льготной ипотеки приведет к росту среднего платежа по кредиту на 40%. Спрос в таком случае упадет на 25-30%, сообщила специалист в комментарии 78.ru.

До начала программы субсидирования ипотечных ставок квадратный метр жилья в Петербурге стоил 110 тысяч рублей, а сейчас его стоимость находится у отметки в 160 тысяч. Средняя стоимость однокомнатной квартиры выросла с 4,5 млн до 6,5 млн рублей.

Как отметил доцент факультета экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе, для стимулирования спроса нужны новые меры господдержки. По его мнению, низкие ставки по ипотечным кредитам должны сопровождаться ростом реальных доходов населения. Просто дешевые кредиты при падении доходов не решат проблемы, убежден эксперт.

На этом фоне в профессиональном сообществе появились разговоры на тему отмены первоначального взноса по ипотеке. Председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова ранее отметила, что такой подход в целом возможен, так как не каждый россиянин может накопить сумму для первого взноса.

санкт-петербург ипотека жилье
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Все новости / Экономика / Эксперты рынка объяснили ажиотажный спрос на ипотеку в Петербурге
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