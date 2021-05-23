Эксперты рынка объяснили ажиотажный спрос на ипотеку в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая. Жители Санкт-Петербурга оформили 62 тысячи заявлений на ипотеку с начала 2021 года, что почти на 20 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты объяснили, с чем связана высокая активность покупателей на рынке недвижимости Северной столицы. По словам директора департамента жилой недвижимости Елизаветы Конвей, отмена льготной ипотеки приведет к росту среднего платежа по кредиту на 40%. Спрос в таком случае упадет на 25-30%, сообщила специалист в комментарии 78.ru.

До начала программы субсидирования ипотечных ставок квадратный метр жилья в Петербурге стоил 110 тысяч рублей, а сейчас его стоимость находится у отметки в 160 тысяч. Средняя стоимость однокомнатной квартиры выросла с 4,5 млн до 6,5 млн рублей.

Как отметил доцент факультета экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе, для стимулирования спроса нужны новые меры господдержки. По его мнению, низкие ставки по ипотечным кредитам должны сопровождаться ростом реальных доходов населения. Просто дешевые кредиты при падении доходов не решат проблемы, убежден эксперт.

На этом фоне в профессиональном сообществе появились разговоры на тему отмены первоначального взноса по ипотеке. Председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова ранее отметила, что такой подход в целом возможен, так как не каждый россиянин может накопить сумму для первого взноса.