В Петербурге на берег Финского залива с апреля вынесло 30 тел погибших тюленей

Санкт-Петербург, 23 мая. Трупы тюленей находят каждый год в весенний период на берегу Финского залива. С апреля 2021 года обнаружено три десятка мертвых млекопитающих.

Гибнут не нерпы, а серые тюлени. Все погибшие животные — самцы, достигшие возраста 3-4 лет. Именно они по неопытности попадают сети, которые ставят рыбаки в период ловли корюшки, говорят данные «Фонда друзей Балтийской нерпы».

В 2014 году зоологи обнаружили особенно большое количество погибших особей серого тюленя. Тогда специалисты заявили о 200 трупах млекопитающих. Это рекордный показатель, который фиксировали эксперты.

Всего в водах Балтики насчитывают порядка 2000 особей серого тюленя. Эти животные заплывают как в Петербург, так и в другие города на побережье.

Ранее сообщалось, что жители Соснового Бора спасли ослабшего детеныша серого тюленя. Его несколько раз видели на берегу, однако он уплывал. После поимки животное передали в руки профессионалов.