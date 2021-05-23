Транспортная прокуратура проверит законность ремонтных работ у Троицкого моста

Санкт-Петербург, 23 мая. Собственник теплохода «Ромео», который якобы столкнулся с сооружением, даст объяснения по факту появления соответствующей информации в Сети, заявили в транспортной полиции.

Если сведения о проведении ремонтных работ подтвердятся, то сотрудники ведомства проверят соблюдение законодательства при их исполнении и безопасность. Также им предстоит выяснить, где именно проводились работы — на теплоходе или же он сам принимал в них участие, заявили в прокуратуре.

Правоохранители обратили внимание на инцидент возле Троицкого моста после того, как поступило сообщение о якобы навале теплохода «Ромео» на сооружение. Однако некоторые источники утверждают, что судно, появившееся у моста, участвует в ремонтных работах рядом с ним.

В Москве местные власти пообещали местным жителям ввести в эксплуатацию уникальный электрический водный транспорт до 2023 года, сообщало РИАМО. Предполагается, что в городе появятся регулярные маршруты.