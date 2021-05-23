Двоих подростков госпитализировали после отравления наркотиками в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая. В детскую больницу имени Филатова доставили сначала 12-летнюю девочку, следом привезли 17-летнего мальчика. Они оба отравились психотропными веществами.

По словам медиков, интоксикация могла наступить от употребления психотропных веществ. Дети находятся в тяжелом состоянии.

Подростков привезли из дома по Каменноостровскому проспекту. Оба ребенка состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) Выборгского района, сообщили в правоохранительных органах.

Отдел по борьбе с наркотиками арестовал двух ранее судимых жителей Уссурийска 24 и 34 лет, сообщала Deita. Они производили и сами сбывали синтетические наркотики (психостимулятор мефедрон).