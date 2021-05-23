Стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга выросла за год на 23%

Санкт-Петербург, 23 мая. Вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге продолжает дорожать. По словам экспертов, за последний год готовые квартиры выросли в цене на 23%.

Наиболее заметно жилье подорожало в Петроградском районе. Согласно оценкам аналитиков компании «Дарко недвижимость», стоимость квартир на Петроградке возросла почти на 27%.

В апреле 2021 года стоимость «квадрата» в этом районе составляла 252 тысячи рублей. Также сильно увеличилась стоимость жилья в Невском (на 24,4%) и Красногвардейском (на 23,6%) районах Северной столицы.

При этом эксперты рынка ожидают в этих же районах дальнейший рост стоимости недвижимости, передает «Московский комсомолец».

Одной из причин роста цен на жилье в России является подорожание рабочей силы и стройматериалов. Такое мнение выразила глава Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.