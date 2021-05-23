Синоптик назвал сроки возвращения теплой погоды в Петербург

Санкт-Петербург, 23 мая. Петербург в ближайшие несколько дней ожидает прохладная и дождливая погода. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда тепло вернется в город.

По словам специалиста, в первой половине следующей недели прогнозируется выпадение большого количества осадков, особенно в среду и четверг. Показатели температуры будут держаться близко к норме или ниже нее.

Однако уже в середине недели погодные условия в Северной столице окажутся под влиянием нового циклона. В четверг дожди начнут стихать, а небо — проясняться. Следующие выходные должны выдастся сухими, но не жаркими. Воздух прогреется до +16...+19 градусов.

Жителям Москвы ранее пообещали умеренно теплую и солнечную погоду. На следующей неделе температурный фон в столице вернется к нормальным значениям.