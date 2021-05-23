Популярность апартаментов выросла в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая. Объем реализации апартаментов в Санкт-Петербурге составил 44,7 тысячи «квадратов» в первом квартале 2021 года. Показатель на 65% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Соответствующие данные предоставила международная консалтинговая компания Colliers. Большинство реализованных апартаментов пришлось на проекты сервисного формата. Показатель находится на уровне 85%. При этом средняя площадь проданных объектов увеличилась почти вдвое (на 94%) за год и достигла 54 квадратных метров в первом квартале текущего года, передает портал bn.ru.

По словам аналитиков, полученная динамика связана с повышением спроса на элитную недвижимость, где средняя площадь продаваемых квартир значительно больше. В премиальном сегменте значение составляет 85,5 квадратного метра, бизнес-классе — 48,7 квадратного метра, комфортклассе — 35,5 квадратного метра.

Сейчас апартаменты пользуются почти аналогичной популярностью, что и обычная недвижимость. Перспективы изменения юридического статуса жилой площади подстегивают интерес среди покупателей.