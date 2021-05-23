Стала известна личность убитого таксистом-мигрантом петербуржца

Санкт-Петербург, 23 мая. Погибшего от рук злоумышленника зовут Сергей П. Он переехал в Северную столицу недавно. После инцидента его подруга зашла в соцсети и написала: «Покойся с миром, моя любовь».

Сергей П. перебрался в Петербург из Энгельса, сообщил источник ФАН. В день ЧП он повстречал на дороге в Невском районе водителя такси, которому не уступил дорогу. Впоследствии это стало причиной конфликта на проезжей части. Мигрант-водитель вышел из авто и устроил перепалку с мужчиной, а затем пырнул его ножом. От полученной травмы Сергей умер в больнице.

Ранее ФАН сообщал о задержании таксиста-мигранта, который напал на водителя в Невском районе. На данный момент житель среднеазиатской республики находится в отделении, против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».