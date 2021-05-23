Сотрудники МЧС предупредили об ухудшении погоды в пригородах Петербурга

Санкт-Петербург, 23 мая. Новый рекорд майской нормы осадков может установиться в Санкт-Петербурге 23 мая. Дожди ожидаются и в пригородах Северной столицы.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Санкт-Петербурга и гостей города об изменении погодных условий как на территории города, так и в Ленинградской области. В дневное время в пригородах и в Северной столице пройдут дожди, местами возможны ливни.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть осторожными, не гулять у хлипких сооружений и парковать автомобили в открытом пространстве, вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что во время грозы в купол Исаакиевского собора попала молния. Кадры этого происшествия удалось запечатлеть тревел-блогеру в одной из социальных сетей. На них видно, как темное небо озаряется вспышкой, которая бьет в Исаакиевский собор.