Прокуратура организовала проверку по факту навала теплохода на мост в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что проверит инцидент с прогулочным теплоходом «Ромео» в Санкт-Петербурге. Судно навалилось на опору Троицкого моста.

Транспортная прокуратура по Северо-Западному региону организовала проверку по факту навала теплохода на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. В центре инцидента оказалось прогулочное судно под названием «Ромео», которое по неизвестным пока причинам столкнулось с опорой инженерного сооружения через Неву, сообщает источник ФАН в ведомстве.

Согласно предварительным данным, на теплоходе производились ремонтные работы по замене электрических кабелей. В момент аварии на борту прогулочного судна находились три человека. В результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве отметили, что в прокуратуру в обязательном порядке будут вызваны собственник теплохода и капитан судна. Им придется объяснить ситуацию вышестоящим лицам, а те, в свою очередь, дадут оценку действиям экипажа корабля и, при наличии на то оснований, примут необходимые меры.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре подчеркнули, что дело находится на личном контроле у главы ведомства.