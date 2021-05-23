Полицейские задержали мигранта-таксиста за нападение с ножом на водителя в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая. Мигрант, устроивший поножовщину в Невском районе, находится в отделении по подозрению в убийстве, заявили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент с участием гражданина одного из среднеазиатских государств произошел на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. Молодой человек, работающий таксистом, повздорил с другим участником дорожного движения, а когда между ними завязалась драка, ударил его ножом.

От полученного ранения пострадавший скончался, сообщал ФАН. Напавшего на него мигранта задержали и доставили в отдел. После выяснения обстоятельств ЧП против гражданина среднеазиатской республики возбудили уголовное дело об убийстве.