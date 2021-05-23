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14:28
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Песков оценил отказ США от срыва «Северного потока — 2»
14:25
Политика
Американцы осудили Харрис за брезгливость после рукопожатия с главой Южной Кореи
14:25
Политика
Песков рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена
14:24
Экономика
Возвратный лизинг недвижимости предложили запретить в Минэкономразвития
14:23
Политика
Песков рассказал, когда появится информация о дате встречи Путина с Байденом
14:21
Политика
Песков указал на обозначенную Путиным константу мировоззрения страны
14:18
Политика
Песков назвал условие, при котором Москва готова обсуждать Крым с Киевом
14:18
ФАН-ТВ
Жители Конго спасаются от извержения вулкана. События дня
14:14
Общество
Двое бойцов-карликов покорили Сеть, побив по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором
14:14
Общество
Шутки кончились: вирусолог рассказал, как Роспотребнадзору продвинуть вакцинацию
14:13
Армия
В Израиле пообещали предотвратить атаки ХАМАС путем ликвидации лидеров движения
14:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко объяснила, почему Влад Топалов не будет «рвать» шоу-бизнес
14:11
Происшествия
Информация о «минировании» Шереметьево оказалась недостоверной
14:11
Армия
BI: США ждет полное фиаско в случае нападения на Крым
14:11
Ливия
Более тысячи делегатов из Туниса прибыли в Триполи — что произошло в Ливии 22 мая
14:10
США
В Алабаме отменили 27-летний запрет на занятия йогой в школах
14:09
Наука
Разработанный в России прибор может очищать воздух от коронавируса
14:09
Общество
Власти Индии в пятый раз продлевают карантинные меры из-за коронавируса
14:08
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Полиция начала проверку по факту осквернения памятника ВОВ в Новороссийске
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Полицейские задержали мигранта-таксиста за нападение с ножом на водителя в Петербурге

  /   Обновлено: 23 мая 2021 13:45
Происшествия
Полицейские задержали мигранта-таксиста за нападение с ножом на водителя в Петербурге
пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 23 мая. Мигрант, устроивший поножовщину в Невском районе, находится в отделении по подозрению в убийстве, заявили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент с участием гражданина одного из среднеазиатских государств произошел на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. Молодой человек, работающий таксистом, повздорил с другим участником дорожного движения, а когда между ними завязалась драка, ударил его ножом.

От полученного ранения пострадавший скончался, сообщал ФАН. Напавшего на него мигранта задержали и доставили в отдел. После выяснения обстоятельств ЧП против гражданина среднеазиатской республики возбудили уголовное дело об убийстве.

петербург мигрант поножовщина водитель
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