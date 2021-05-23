В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 842 случая заражения COVID-19

Санкт-Петербург, 23 мая. Количество заражений коронавирусом в Северной столице увеличивается в последние дни. Медики отмечают рост заболеваемости.

За последние сутки в городе на Неве зарегистрировали 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Успешно справились с болезнью и были выписаны 414 петербуржцев. По показателю выздоровевших Санкт-Петербург занял третье место. В Ленинградской области заболели 87 человек. Количество летальных исходов за прошедшие 24 часа достигло 40. За это же время всего в России медики столкнулись с 8951 случаем заражений COVID-19.

Ранее сообщалось, что больных коронавирусом начала принимать петербургская больница №38 имени Н. А. Семашко. В медучреждении развернуто 356 коек. Меры связаны с ростом числа инфицированных.