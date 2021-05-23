Труп мужчины в синей куртке нашли плавающим в Ижоре

Санкт-Петербург, 23 мая. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины, чье тело нашли в водах Ижоры у поселка Металлострой.

Полицейские узнали об обнаружении бездыханного тела от жительницы Колпинского района. Женщина, проживающая в поселке Усть-Славянка, во время прогулки по берегу Ижоры в Металлострое наткнулась на тело некоего мужчины в воде. Труп находился в пяти метрах от берега. На теле покойного была синяя куртка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Что стало причиной смерти мужчины, пока неизвестно. Для этого труп направят в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Также стражи порядка организовали мероприятия, направленные на установление личности погибшего.