Около четверти майской нормы осадков выпадет в Петербурге 23 мая

Санкт-Петербург, 23 мая. Санкт-Петербург окажется под влиянием центральной части циклона 23 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье небо над Петербургом затянет густыми облаками, в городе пройдут сильные дожди, местами вероятны грозы. На регион обрушится около 10-15 мм осадков 23 мая — это от трети до четверти нормы этого месяца. Общий объем дождей с начала текущего месяца приближается к рекорду 2003 года, когда в Санкт-Петербурге выпало 127 мм осадков, отметил Леус.

Воздух в Северной столице прогреется до +17 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и достигнет отметки 749 мм рт. ст.

Ранее синоптики поделились прогнозом на начало лета в Москве. По словам метеорологов, в столицу России придет прохлада, которая сохранится и в начале июня. В регионе также ожидаются кратковременные дожди.