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23 мая 09:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:53
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер-фигурист часто проявлял агрессию
09:51
Экономика
Эксперт рынка недвижимости объяснила повышение цен на жилье в России
09:49
Интервью
Александр Рудин: Создается впечатление, что современную музыку загнали в резервацию
09:49
Политика
Зеленский пытается оправдать себя на фоне ухудшения ситуации в стране
09:48
Политика
Немецкий политолог Рар рассказал, как Зеленский сам себе вредит
09:48
ФАН-ТВ
Италия победила на «Евровидении-2021». События дня
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
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Около четверти майской нормы осадков выпадет в Петербурге 23 мая

Общество
Около четверти майской нормы осадков выпадет в Петербурге 23 мая
Невские Новости

Санкт-Петербург, 23 мая. Санкт-Петербург окажется под влиянием центральной части циклона 23 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье небо над Петербургом затянет густыми облаками, в городе пройдут сильные дожди, местами вероятны грозы. На регион обрушится около 10-15 мм осадков 23 мая — это от трети до четверти нормы этого месяца. Общий объем дождей с начала текущего месяца приближается к рекорду 2003 года, когда в Санкт-Петербурге выпало 127 мм осадков, отметил Леус.

Воздух в Северной столице прогреется до +17 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и достигнет отметки 749 мм рт. ст.

Ранее синоптики поделились прогнозом на начало лета в Москве. По словам метеорологов, в столицу России придет прохлада, которая сохранится и в начале июня. В регионе также ожидаются кратковременные дожди.

погода дожди питер
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