Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 мая. Авария произошла 22 мая около 18:00 на пересечении улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта. Инцидент перетек в драку.

Очевидцы утверждают, что конфликт, вызванный аварией, в какой-то момент превратился в поножовщину. В результате этого одиному из водителей была необходима помощь врачей после ранения, передают «Невские Новости». Но официальных подтверждений в данный момент нет. Детали ДТП и последующего конфликта выясняются.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана Ньирагонго стало причиной эвакуации жителей крупного города в ДР Конго. Официальный представитель правительства ДРК Патрик Муяйя на своей заявил, что правительство обсуждает принятия неотложенных мер из-за этого инцидента.