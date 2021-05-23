Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях

Санкт-Петербург, 23 мая. Родители из Санкт-Петербурга посадили 27 каштанов и 4 липы в рамках акции «Росток памяти». Горожане засеяли аллею в Приморском районе в память об умерших детях.

Районная администрация сообщает, что акция заручилась поддержкой петербургских госучереждений «Курортный лесопарк» и благотворительного фонда «Свет в руках». Саженцы специально выбирались специалистами, чтобы растения обогатили природу Санкт-Петербурга. Появление новых каштанов и лип можно будет заметить на Фермерском пруду на пересечении дороги на Каменку и Парашютной улицы.

Акция «Росток памяти» проводится уже четыре года. Создана она для того, чтобы привлечь общество к проблеме перинатальной смерти.

Ранее сообщалось, что в мире за день зарегистрировано больше 607 тысяч новых случаев COVID-19. Эти показатели примерно на 13 тысяч меньше, чем днем ранее. Число смертей увеличилось больше чем на 12,4 тысяч и составило 3,43 миллиона.