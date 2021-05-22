Благотворительный забег собак состоялся в Полюстровском парке Петербурга

Санкт-Петербург, 22 мая. Благотворительное спортивное мероприятие «Необыкновенный кросс» состоялось в Полюстровском парке Санкт-Петербурга. В забеге приняли участие собаки со своими хозяевами.

Благотворительное мероприятие проходит в Северной столице уже в седьмой раз. Организатором забега выступило ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье», которое находится под ведомством администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

«Необыкновенный кросс» заключается в детских, мужских и женских забегах хозяев со своими питомцами. Пробежать нужно дистанции в один и три километра. Также у мероприятия имеется интерактивная программа. На территории парка проводят спортивно-прикладное собаководство, лекции, викторины и другое. Участие в забеге бесплатное, а в конце можно перевести денежные средства приютам.

До этого сообщалось, что в Тульской области состоялся экологический забег. Участие в нем приняли представители Детской железной дороги, волонтеры и общественная организация «Экологическая защита».