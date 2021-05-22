Праздник фонтанов в Петергофе дал старт летнему сезону

Санкт-Петербург, 22 мая. Традиционный праздник фонтанов открыл летний сезон в Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) «Петергоф» в субботу.

В Петергофе прошло представление, приуроченное к 300-летию водоподводящей системы фонтанного комплекса, отметили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга. Три века система обеспечивает водой фонтаны Петергофа, равных которым нет во всем мире, приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Представление назвали «Воду привесть, дабы лилась», что является цитатой одного из пунктов, утвержденных Петром Великим в 1721 году. На Большом каскаде представили театральное действие, рассказывающее историю возникновения системы фонтанов. Праздник закончился запуском фонтана «Самсон» по сложившейся традиции.

Ранее сообщалось, что фейерверк в Петергофе оценили в 700 тыс. рублей. С началом летнего сезона вход в парк снова стал платным.