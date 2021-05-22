У жителя Петербурга угнали Lexus за 8 млн рублей

Санкт-Петербург, 22 мая. Неизвестный угнал у петербургского бизнесмена белый Lexus LX 570. Он завладел автомобилем, когда тот был припаркован на улице Тележной.

Потерпевший обратился в полицию и заявил, что сумма ущерба от действий злоумышленника составляет 7 963 000 рублей. При этом автомобиль застрахован, а также оборудован спутниковой сигнализацией, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

На место угона выезжали стражи порядка. У владельца элитной иномарки изъяли два комплекта ключей и СТС. Также правоохранители намерены изъять записи с камер видеонаблюдения, установленных на доме. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Ранее петербургская полиция задержала рецидивиста за угон мотоцикла у курьера. Гражданин в прошлом был судим по статье о наркотиках, сообщал ФАН.