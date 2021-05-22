В Петербурге мошенники украли с банковской карты пенсионерки 73 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 22 мая. В полицию Кировского района обратилась 61-летняя пенсионерка. Она заявила, что стала жертвой мошенников.

Пожилой жительнице Северной столицы позвонили и представились сотрудниками банка. Девушка сообщила, что с ее счета хотят перевести средства. Чтобы избежать потери денег, женщина должна сообщить коды из поступивших СМС, что потерпевшая и сделала, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

После со счета пенсионерки списали 73 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за мошенничество. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В полицию по Калининскому району обратилась 66-летняя пенсионерка, сообщал ФАН. Она заявила, что мошенники заставили ее продать квартиру и перевести им все деньги с карт.