Двойное цветение «Царицы ночи» смогут увидеть петербуржцы в Ботаническом саду

Санкт-Петербург, 22 мая. Жителям Петербурга покажут два цветущих кактуса из рода Selenicereus, более известных как «Царица ночи».

Мероприятие состоится в ночь на 23 мая в Ботаническом саду Петра Великого. Событие уникально, поскольку кактус цветет только одну ночь, а к утру увядает.

«В режиме прогулки мы готовы показать вам раскрытие восьми бутонов на двух видах: селеницереус крючковатый и селеницереус крупноцветковый», — рассказали в пресс-службе сада.

Ранее озеро лотосов в Волгограде назвали одним из самых живописных в России. Ежегодно цветением там любуются тысячи людей из разных регионов страны.