Траты туристов на майских праздниках в Петербурге достигли почти 1 млрд рублей

Санкт-Петербург, 22 мая. Российские туристы в первой половине мая потратили в Северной столице почти миллиард рублей, и это в 2,1 раза больше, чем в первой половине января, следует из данных ВТБ.

Число транзакций увеличилось также в два раза. Траты туристов в городе на Неве почти вышли на уровень докоронавирусного 2019 года. В сравнении с январем увеличились расходы на отели во время майских праздников — более чем в 2,5 раза. Только на проживание в гостиницах туристы потратили 180 млн рублей. Сумма среднего чека составила 11 тысяч рублей.

Оборот в петербургских ресторанах, барах и кафе вырос более чем в два раза. Расходы отдыхающих в Северной столице на питание составили 470 млн рублей. Зафиксирован также трехкратный прирост спроса на круизы и туры по Петербургу, траты на досуг достигли 28 млн рублей. Междугородный транспорт стал востребован на 45% больше, а затраты на него равнялись 163 млн рублей. Также высокий спрос продемонстрировала аренда транспорта — каршеринг. Затраты туристов на него выросли на 90%.

В Смольном ранее сообщили, что в Санкт-Петербурге снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией — на 4,72% в сравнении с прошлой неделей.

Около 232 000 человек отдохнули в Адлере и Сочи за майские праздники. Отели и гостиницы в эти дни оказались загружены на 82%, пишет INFOX.