Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021

Санкт-Петербург, 22 мая. Итоги главной международной премии в области уникального высотного строительства и городского развития подвели в Чикаго.

По результатам общего голосования, 462-метровый небоскреб «Лахта-центр» победил сразу в нескольких номинациях: «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий» и «Лучшее здание высотой более 400 метров». Также международное жюри признало здание лучшим проектом в номинации «Фасады высотных зданий».

«Башня, олицетворяющая энергию во всех ее проявлениях посредством иллюзии движения, создаваемой изысканным фасадом здания», — отметил руководитель авторского коллектива RMJM, разработавший концепцию «Лахта-центра», архитектор Тони Кеттл.

По его словам, строительство небоскреба велось в непростых условиях. Теперь башня, увенчанная изящным шпилем, стала одной из главных достопримечательностей Северной столицы.

Как стало известно ранее, к «Лахта-центру» планируют построить подземный пешеходный переход. Из городского бюджета власти готовы выделить 1,4 миллиарда рублей.