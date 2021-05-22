Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 22 мая. Крупнейший в России международный парад ретротранспорта прошел в Петербурге 22 мая. Старт первой колонне раритетной техники дали в 12:00.

По центральным улицам Петербурга проехали десятки исторических моделей автобусов, троллейбусов, а также грузовых и легковых автомобилей. Мероприятие посетил вице-губернатор города Максим Соколов, давший ему старт на Морской набережной.

На Инженерной улице к параду также присоединились трамваи. В 14:00 состоялось торжественное открытие 4-й выставки исторической техники на Манежной площади, посетить которую можно будет до 18:00.

В Москве тем временем прошел парад ретропоездов в честь 86-летия столичного метрополитена. В течение двух дней по Кольцевой линии курсировали восемь составов разных поколений.