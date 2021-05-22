Петербургские полицейские пресекли деятельность двух интернет-магазинов с наркотиками

Санкт-Петербург, 22 мая. Помимо закрытия магазинов, правоохранители задержали 40-летнего жителя Северной столицы, который разносил закладки из них.

Подозреваемый в торговле наркотиками занимался их продажей через интернет-магазин в анонимном мессенджере. После получения заказа он разносил запрещенные вещества по Петроградскому району. В квартире у задержанного мужчины нашли 64 свертка с наркотиками, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее петербургские полицейские уже ловили двух подельников торговца. Ими оказались 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Сейчас они находятся в СИЗО и являются фигурантами дела.