В Петербурге снизилась заболеваемость коронавирусом

Санкт-Петербург, 22 мая. Новые случаи выявления коронавируса в Санкт-Петербурге сократились на 4,72 % по сравнению с прошлой неделей, сообщается в информации, опубликованной на сайте Смольного.

Специалисты сравнили результаты с графиком заболеваемости на прошлой неделе и установили, что в пятницу, 21 мая, число пациентов, которые выздоровели после коронавируса, увеличилось на 8%. Из больниц Северной столицы выписали 1266 человек.

Однако эксперты отмечают, что ситуация сложная. Они напомнили жителям Петербурга, что необходимо продолжать массовую вакцинацию и наращивать ее темпы. Таким образом получится одержать победу над пандемией.

Известно, что в Петербурге вакцинировано 643 893 человека. За прошедшие сутки первично привились 5 641 человек, вторично вакцинировались 5 819 петербуржцев.

Ранее сообщалось, что в Петербурге продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля. Соответствующее постановление утвердили власти Северной столицы.