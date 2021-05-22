Бенгальская кошка из Петербурга покоряет пользователей Instagram

Санкт-Петербург, 22 мая. В Северной столице появилась новая восходящая звезда Instagram. Бенгальская кошка по кличке Харли в своем аккаунте собирает уже больше тысячи поклонников.

Пушистая красавица покоряет сердца своих фолловеров с помощью живописных фотографий. Хозяйка кошки делает снимки, на которых ее питомица проводит время у различных достопримечательностей города на Неве.

Последний кадр, который привел подписчиков в восторг, был сделан у Ростральных колонн на Васильевском острове. В кадре Харли сидит спиной к достопримечательности на парапете набережной. При этом она с интересом разглядывает воду.

Презентация животных, живущих в театрах, библиотеках и музеях, состоится в России, сообщал ФАН. В стране стартовала «котокультурная перепись».