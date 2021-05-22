Первый метеор отправился из Кронштадта в Петербург

Санкт-Петербург, 22 мая. Первый тестовый метеор стартовал в субботу из Кронштадта в Петербург, сообщили в пресс-службе проекта «Остров фортов».

Скоростные метеоры будут выполнять по четыре рейса каждый день в обе стороны. Начальной точкой водного маршрута станет пристань «Медный всадник» в Петербурге.

После этого метеоры будут забирать пассажиров с пристани Дворцовой набережной. Оттуда они направятся напрямую к причалу у форта «Петр Первый», который располагается на территории кластера «Остров фортов», пишет газета «Петербургский дневник».

«Запуск водного сообщения с Кронштадтом станет одной из мер по снижению нагрузки на кронштадтские дороги в летний сезон», — заявила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Ранее член Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Анна Твердохлебова предложила меры по развитию водного туризма в Петербурге. По ее словам, имеющиеся у города возможности нужно масштабировать.