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14:09
Общество
В Петербурге снизилась заболеваемость коронавирусом
14:09
Общество
Бенгальская кошка из Петербурга покоряет пользователей Instagram
14:07
Общество
"Вектор" намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение "ЭпиВакКороны"
14:06
Общество
Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
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Первый метеор отправился из Кронштадта в Петербург

Общество
Первый метеор отправился из Кронштадта в Петербург
Фото предоставлены «Нева Тревел»

Санкт-Петербург, 22 мая. Первый тестовый метеор стартовал в субботу из Кронштадта в Петербург, сообщили в пресс-службе проекта «Остров фортов».

Скоростные метеоры будут выполнять по четыре рейса каждый день в обе стороны. Начальной точкой водного маршрута станет пристань «Медный всадник» в Петербурге.

После этого метеоры будут забирать пассажиров с пристани Дворцовой набережной. Оттуда они направятся напрямую к причалу у форта «Петр Первый», который располагается на территории кластера «Остров фортов», пишет газета «Петербургский дневник».

«Запуск водного сообщения с Кронштадтом станет одной из мер по снижению нагрузки на кронштадтские дороги в летний сезон», — заявила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Ранее член Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Анна Твердохлебова предложила меры по развитию водного туризма в Петербурге. По ее словам, имеющиеся у города возможности нужно масштабировать.

петербург кронштадт метеор
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