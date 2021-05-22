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14:09
Общество
В Петербурге снизилась заболеваемость коронавирусом
14:09
Общество
Бенгальская кошка из Петербурга покоряет пользователей Instagram
14:07
Общество
"Вектор" намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение "ЭпиВакКороны"
14:06
Общество
Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
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В Петербурге изменят схему проезда по ЗСД 22 мая

Общество
В Петербурге изменят схему проезда по ЗСД 22 мая
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Николаев

Санкт-Петербург, 22 мая. Схема движения по ЗСД изменится в связи с проведением «ЗСД Фест». Таким образом, 22 мая с 14:00 до 23:30 в Северной столице будут перекрыты три улицы.

Автомобилисты не смогут проехать по Западному скоростному диаметру (ЗСД) с севера на юг на участке между Богатырским проспектом и набережной реки Екатерингофки. Движение для транспорта закроют с 14:00, сообщили в пресс-службе «Магистрали северной столицы». Там отметили, что полностью движение на ЗСД восстановится только к полуночи.

В течение дня заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с набережной Макарова в южном направлении будут закрыты. При этом съехать с платной магистрали Петербурга на Богатырский проспект с севера будет возможно. Ограничения практически не коснутся северного направления магистрали. Его перекроют лишь вечером с 21:00 до 00:00. Также в пресс-службе принесли извинения за неудобства.

Ранее сообщалось, что строительство транспортной развязки с Витебским проспектом началось в Петербурге. Витебская развязка должна позволить жителям Московского и Фрунзенского районов Петербурга быстрее выезжать на ЗСД.

зсд перекрытие движения ЗСД Фест ограничения проезда
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Все новости / Общество / В Петербурге изменят схему проезда по ЗСД 22 мая
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