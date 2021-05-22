В Петербурге изменят схему проезда по ЗСД 22 мая

Санкт-Петербург, 22 мая. Схема движения по ЗСД изменится в связи с проведением «ЗСД Фест». Таким образом, 22 мая с 14:00 до 23:30 в Северной столице будут перекрыты три улицы.

Автомобилисты не смогут проехать по Западному скоростному диаметру (ЗСД) с севера на юг на участке между Богатырским проспектом и набережной реки Екатерингофки. Движение для транспорта закроют с 14:00, сообщили в пресс-службе «Магистрали северной столицы». Там отметили, что полностью движение на ЗСД восстановится только к полуночи.

В течение дня заезды на ЗСД с Богатырского проспекта и с набережной Макарова в южном направлении будут закрыты. При этом съехать с платной магистрали Петербурга на Богатырский проспект с севера будет возможно. Ограничения практически не коснутся северного направления магистрали. Его перекроют лишь вечером с 21:00 до 00:00. Также в пресс-службе принесли извинения за неудобства.

Ранее сообщалось, что строительство транспортной развязки с Витебским проспектом началось в Петербурге. Витебская развязка должна позволить жителям Московского и Фрунзенского районов Петербурга быстрее выезжать на ЗСД.